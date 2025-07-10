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11:41, 10 июля 2025Спорт

С клуба РПЛ взыскали почти миллиард рублей

Суд взыскал с «Крыльев Советов» 923 миллиона рублей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы взыскал почти миллиард рублей с самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил требование дочерней структуры госкорпорации «Ростех» — «РТ-Капитал». Команду обязали выплатить 923 миллиона рублей.

В декабре 2024-го губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что десять лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве клуба с «Ростехом». Он отметил, что правительство выделяет два миллиарда рублей в год, но команда не выплачивает долг, и он искусственно пролонгируется.

В сезоне-2024/2025 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» заняли десятое место. Команда набрала 31 очко в 30 матчах.

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