США и Россия подтвердили обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций

Глава МИД России Сергей Лавров и его американский коллега Марко Рубио провели встречу, на которой стороны подтвердили настрой на мирное разрешение конфликта на Украине. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран», — говорится в документе.
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В российском МИД подчеркнули, что между дипломатами состоялся «конструктивный и взаимоуважительный диалог», который будет продолжен.
10 июля Лавров и Рубио провели встречу в малазийском Куала-Лумпуре.