США и Россия подтвердили обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций

Лавров и Рубио подтвердили настрой на мирное разрешение конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров и его американский коллега Марко Рубио провели встречу, на которой стороны подтвердили настрой на мирное разрешение конфликта на Украине. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран», — говорится в документе.

В российском МИД подчеркнули, что между дипломатами состоялся «конструктивный и взаимоуважительный диалог», который будет продолжен.

10 июля Лавров и Рубио провели встречу в малазийском Куала-Лумпуре.