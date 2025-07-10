Тренер посоветовала эффективные варианты ягодичного моста

Тренер Бахтурина посоветовала выполнять ягодичный мост с разведением коленей

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина посоветовала эффективные варианты ягодичного моста. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Классический ягодичный мост выполняется на полу. Он подходит для новичков, восстановления и работы над техникой. Также можно добавить эспандер над коленями, чтобы активировать среднюю ягодичную мышцу и стабилизаторы таза.

Одна из более сложных разновидностей моста — с разведением и сведением коленей на верхней точке. Выполнять можно с эспандером и без него. «Колени расходятся в стороны, затем возвращаются, при этом таз не опускается. Такой подход включает среднюю ягодичную мышцу, улучшает контроль таза и добавляет статодинамическую нагрузку». — заявила специалист.

Еще один вариант — мостик с опорой спиной на скамью. Такой мостик эффективен для роста силы и объема ягодичных мышц, особенно при утяжелении.

Наконец, Бахтурина предложила выполнять ягодичный мостик с отведением одной ноги вверх. Такой вариант развивает баланс и усиливает нагрузку на рабочую ногу.

Ранее Бахтурина раскрыла топ-4 ошибок при выполнении ягодичного моста. В их числе оказались переизгиб поясницы и опора на носки.