В России высказались о переговорах Лаврова и Рубио

Политолог Асафов: Основные решения США и России останутся за закрытыми дверями

В ходе переговоров между госсекретарем США Марком Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым со стороны Америки пока не видно новых подходов. Вместе с тем самое главное все равно останется за закрытыми дверями, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров начали встречу в Куала-Лумпуре. Глава Госдепа отметил, что беседа с главой МИД России была честной и важной.

«Я вижу старые подходы, начиная с первого срока Трампа: обсуждение поставок, санкции. И здесь Рубио, который пару месяцев назад говорил, что украинский кризис — это прокси-конфликт между Россией и США, вряд ли придумал что-то новое за своего руководителя. Однако конструктив, а не политические декларации могут обсуждаться именно в таких форматах», — отметил политолог.

Асафов также предположил, что основные решения по Украине останутся за закрытыми дверями, чтобы не давать дополнительную повестку президенту Владимиру Зеленскому. Эксперт объяснил это тем, что в противном случае украинский глава попытается публично отреагировать на подобные встречи, потому что свои переговоры с Рубио он также считает успешными.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре могут обсудить подготовку к новому этапу российско-украинских переговоров. Такое мнение изложил депутат Госдумы Алексей Чепа.