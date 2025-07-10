В РПЛ сделали заявление после исключения «Торпедо»

Глава РПЛ Алаев назвал справедливым решение РФС об исключении «Торпедо»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сделал заявление после исключения «Торпедо» из турнира. Его слова приводятся на сайте РПЛ.

Алаев назвал жестким, но справедливым решение Российского футбольного союза (РФС) об исключении «Торпедо». «РПЛ строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля», — отметил он.

Глава РПЛ добавил, что исключение клуба из лиги за неделю до старта нового сезона — это большая проблема. «Это и логистическая проблема из-за влияния на календарь, и спортивная проблема из-за перемен в подготовке к сезону, и, конечно, имиджевый удар. Но мы не имеем права закрывать глаза на проблемы только из-за того, что последствия неприятны и болезненны», — заключил Алаев.

Ранее 10 июля Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение исключить «Торпедо» из РПЛ за попытку организации договорных матчей. Кроме того, команду оштрафовали на пять миллионов рублей.