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12:43, 10 июля 2025Спорт

«Торпедо» исключили из РПЛ

«Торпедо» исключили из Российской премьер-лиги
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московское «Торпедо» исключили из Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Решение принято контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК РФС) за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Кроме того, команду оштрафовали на пять миллионов рублей.

Гендиректору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность на десять лет, совладельцу Леониду Соболеву — на пять. На данный момент оба арестованы и находятся в СИЗО. Также по делу «Торпедо» задержан судья Богдан Головко.

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и получило путевку в РПЛ. Предположительно, в элитном дивизионе команду заменит «Оренбург».

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