«Спорт-Экспресс»: «Оренбург» заменит «Торпедо» в следующем сезоне РПЛ

«Оренбург» заменит московское «Торпедо» в следующем сезоне Российкой премьер-лиги (РПЛ). Об этом в среду, 9 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что это произойдет в случае, если столичный клуб будет исключен из РПЛ. По информации источника издания, вопрос уже решен.

1 июля президент РПЛ Александр Алаев заявил об угрозе целостности чемпионата из-за ситуации вокруг «Торпедо». Владельца московского клуба Леонида Соболева и гендиректора Валерия Скородумова арестовали за попытку дать взятку футбольному арбитру. Оба находятся в СИЗО.

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и получило путевку в РПЛ. «Оренбург», в свою очередь, занял 15-е место в таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу.