Глава РПЛ заявил об угрозе целостности чемпионата

Глава РПЛ Алаев: Есть угроза целостности чемпионату из-за ситуации с «Торпедо»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о проблемах чемпионата. Его слова приводит «Чемпионат».

Самой сложной Алаев назвал ситуацию с «Торпедо». «Неприятный, но не новый случай. Есть угроза целостности соревнованию: понижение, очки. Риск действительно есть», — заявил он, отметив, что рассматриваются варианты с заменой участников.

Владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова арестовали за попытку дать взятку футбольном арбитру. Они находятся в СИЗО.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге. Это позволило московскому клубу вернуться в РПЛ.