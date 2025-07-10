Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 10 июля 2025РоссияЭксклюзив

Задержку третьего раунда переговоров с Украиной объяснили

Политолог Калачев: До осени прорыва в переговорах с Украиной не будет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Ministry of Defense / AP

Серьезных переговоров между Россией и Украиной не будет до осени, максимум до чего могут договориться стороны на сегодняшний день — обмен военнопленными, считает политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Максимум о чем сейчас можно говорить — это вопрос обмена военнопленными. Никаких других тем на сегодняшний день нет. (…) До осени никакого прорыва на дипломатическом фронте можно не ждать. До тех пор, пока не наступит опять распутица, пока природно-геологический фактор не помешает российскому наступлению, вряд ли можно ожидать каких-то серьезных переговоров», — объяснил Калачев задержку третьего раунда.

По его мнению, реальные переговоры о мире невозможны, потому что Россия не готова отступить от максималистских требований, а Украина не готова капитулировать. Позиции сторон непримиримы еще и потому, что Киев не готов отдавать России города Херсон и Запорожье.

«Поиска компромиссов не ведется. Есть две позиции совершенно несовместимые. Одна позиция — отдайте нам территории, которые мы еще не заняли и разоружитесь, вторая позиция — давайте для начала прекратим огонь и заморозим конфликта на нынешней линии соприкосновения», — резюмировал эксперт.

Материалы по теме:
«Шансы переломить ситуацию равны нулю» Оборона ВСУ в Донбассе трещит по швам. Куда российская армия нанесет решающий удар?
«Шансы переломить ситуацию равны нулю»Оборона ВСУ в Донбассе трещит по швам. Куда российская армия нанесет решающий удар?
8 июля 2025
«У него огромный кредит доверия» Почему Ватикан хочет стать местом переговоров России и Украины и как новый Папа хочет помирить их?
«У него огромный кредит доверия»Почему Ватикан хочет стать местом переговоров России и Украины и как новый Папа хочет помирить их?
4 июля 2025

8 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Россия все еще ждет от Украины сроков нового раунда прямых переговоров между странами. Он обещал сообщить, как только даты переговоров будут согласованы.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан назвал причину задержки российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, Турция ожидает от Украины ответа по готовности проведения третьего раунда.

Спикер украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина ведет прямые переговоры с Россией, чтобы не допустить обвинений, в том числе и западных союзников, в том, что республика не стремится к миру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев горит». Россия почти 10 часов атаковала Украину баллистическими ракетами и сотнями «Гераней»

    Названы причины рекордного скачка курса биткоина до 112 тысяч долларов

    Убитого полковника СБУ уличили в диверсиях против России

    «Р-14» Тихоокеанского флота выполнил стрельбы в Японском море

    19-летняя невеста Лепса показала фигуру в бикини и ответила на вопрос о стройности

    В России призвали наградить посмертно закрывшего собой мать при атаке ВСУ мальчика

    Задержку третьего раунда переговоров с Украиной объяснили

    Серфер пережил нападение акулы и сравнил его с ударом током

    На Украине заявили о поражении Киева в борьбе на истощение

    Устроивший распитие спиртного в одном из столичных супермаркетов россиянин попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости