Задержку третьего раунда переговоров с Украиной объяснили

Политолог Калачев: До осени прорыва в переговорах с Украиной не будет

Серьезных переговоров между Россией и Украиной не будет до осени, максимум до чего могут договориться стороны на сегодняшний день — обмен военнопленными, считает политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Максимум о чем сейчас можно говорить — это вопрос обмена военнопленными. Никаких других тем на сегодняшний день нет. (…) До осени никакого прорыва на дипломатическом фронте можно не ждать. До тех пор, пока не наступит опять распутица, пока природно-геологический фактор не помешает российскому наступлению, вряд ли можно ожидать каких-то серьезных переговоров», — объяснил Калачев задержку третьего раунда.

По его мнению, реальные переговоры о мире невозможны, потому что Россия не готова отступить от максималистских требований, а Украина не готова капитулировать. Позиции сторон непримиримы еще и потому, что Киев не готов отдавать России города Херсон и Запорожье.

«Поиска компромиссов не ведется. Есть две позиции совершенно несовместимые. Одна позиция — отдайте нам территории, которые мы еще не заняли и разоружитесь, вторая позиция — давайте для начала прекратим огонь и заморозим конфликта на нынешней линии соприкосновения», — резюмировал эксперт.

8 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Россия все еще ждет от Украины сроков нового раунда прямых переговоров между странами. Он обещал сообщить, как только даты переговоров будут согласованы.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан назвал причину задержки российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, Турция ожидает от Украины ответа по готовности проведения третьего раунда.

Спикер украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина ведет прямые переговоры с Россией, чтобы не допустить обвинений, в том числе и западных союзников, в том, что республика не стремится к миру.

