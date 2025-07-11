Адмирал высказался о списании российского авианосца

Адмирал Комоедов: «Адмирала Кузнецова» нужно сохранить для подготовки летчиков

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который остается единственным российским кораблем такого класса, нужно сохранить для подготовки летчиков. Об этом сообщил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов в беседе с News.ru.

«Авианосец "Адмирал Кузнецов", конечно, нужен, чтобы готовить будущее, связанное с нашими корабельными летчиками. Конечно, нам надо его оставлять. Он в тяжелом состоянии. Его содержать в готовом состоянии — сложнейшая задача», — сказал он, комментируя сообщения о возможном списании корабля.

По словам адмирала, содержание крейсера — одна из проблем. При этом он подчеркнул, что «Адмирал Кузнецов» должен оставаться местом для подготовки летчиков палубной авиации. Комоедов добавил, что авианосец позволит сохранить школу корабельной авиации для следующих поколений.

Ранее в июне «Известия» писали, что Минобороны России может отказаться от ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов». В публикации подчеркнули, что сейчас на корабле приостановлены все работы по ремонту и модернизации.