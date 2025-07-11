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14:47, 11 июля 2025Наука и техника

Адмирал высказался о списании российского авианосца

Адмирал Комоедов: «Адмирала Кузнецова» нужно сохранить для подготовки летчиков
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: mod_russia / Globallookpress.com

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который остается единственным российским кораблем такого класса, нужно сохранить для подготовки летчиков. Об этом сообщил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов в беседе с News.ru.

«Авианосец "Адмирал Кузнецов", конечно, нужен, чтобы готовить будущее, связанное с нашими корабельными летчиками. Конечно, нам надо его оставлять. Он в тяжелом состоянии. Его содержать в готовом состоянии — сложнейшая задача», — сказал он, комментируя сообщения о возможном списании корабля.

По словам адмирала, содержание крейсера — одна из проблем. При этом он подчеркнул, что «Адмирал Кузнецов» должен оставаться местом для подготовки летчиков палубной авиации. Комоедов добавил, что авианосец позволит сохранить школу корабельной авиации для следующих поколений.

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Ранее в июне «Известия» писали, что Минобороны России может отказаться от ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов». В публикации подчеркнули, что сейчас на корабле приостановлены все работы по ремонту и модернизации.

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