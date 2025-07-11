АК-12 сравнили с автоматами Калашникова прошлых поколений

«Сенсей»: АК-12 не уступает автоматам прошлых поколений по надежности

Автомат Калашникова АК-12 образца 2023 года не уступает по надежности автоматам прошлых поколений. Оружие различных годов выпуска сравнил российский инструктор, слова которого приводит Telegram-канал «Сенсей. Огневая и тактическая подготовка».

Специалист подчеркнул, что в ходе подготовки ежедневно минимум 60 человек выстреливают 10-12 магазинов.

«У меня есть возможность сравнить работу АК различных годов выпуска, которые эксплуатируются в одинаковых условиях. По надежности АК-12 образца 2023 года не уступает предыдущим образцам», — сказал он.

При этом по остальным параметрам АК-12 превосходит АК прошлых поколений. К преимуществам оружия отнесли эргономику, универсальный ремень и двухсторонний переводчик режимов огня.

В июне стало известно, что концерн «Калашников» передал Вооруженным силам России новую партию АК-12 образца 2023 года. Доработанный АК-12 появился после изучения предложений военных.