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20:14, 11 июля 2025Наука и техника

АК-12 сравнили с автоматами Калашникова прошлых поколений

«Сенсей»: АК-12 не уступает автоматам прошлых поколений по надежности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Автомат Калашникова АК-12 образца 2023 года не уступает по надежности автоматам прошлых поколений. Оружие различных годов выпуска сравнил российский инструктор, слова которого приводит Telegram-канал «Сенсей. Огневая и тактическая подготовка».

Специалист подчеркнул, что в ходе подготовки ежедневно минимум 60 человек выстреливают 10-12 магазинов.

«У меня есть возможность сравнить работу АК различных годов выпуска, которые эксплуатируются в одинаковых условиях. По надежности АК-12 образца 2023 года не уступает предыдущим образцам», — сказал он.

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При этом по остальным параметрам АК-12 превосходит АК прошлых поколений. К преимуществам оружия отнесли эргономику, универсальный ремень и двухсторонний переводчик режимов огня.

В июне стало известно, что концерн «Калашников» передал Вооруженным силам России новую партию АК-12 образца 2023 года. Доработанный АК-12 появился после изучения предложений военных.

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