ВС России передали усовершенствованные АК-12

«Калашников»: ВС России передали партию усовершенствованных автоматов АК-12

Вооруженным силам (ВС) России передали новую партию автоматов Калашникова АК-12. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«АО "Концерн "Калашников" завершило отгрузку очередной партии усовершенствованных 5,45-миллиметровых автоматов АК-12 образца 2023 года по государственным контрактам на 2025 год в адрес заказчика», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что АК-12 остается основным индивидуальным автоматическим оружием ВС России, поэтому объемы выпуска автоматов остаются на высоком уровне.

Производитель оружия добавил, что специалисты «Калашникова» регулярно выезжают в зону проведения специальной военной операции (СВО) для встреч с военнослужащими. Доработанный АК-12 образца 2023 года появился после изучения предложений военных. В концерне также сообщили, что ведется работа по подготовке производства для освоения серийного выпуска малогабаритного автомата АК-12СК.

В мае стало известно, что «Калашников» отгрузил первую партию укороченных автоматов АК-12К заказчику по госконтракту 2025 года. Длина АК-12К в боевом положении составляет 810 миллиметров.