«Калашников» отгрузил первую партию укороченных АК-12К заказчику

«Калашников»: Первую партию новейших АК-12К отгрузили заказчику по госконтракту

«Калашников» отгрузил первую партию укороченных автоматов АК-12К заказчику. Об этом сообщил гендиректор концерна Алан Лушников, слова которого приводит пресс-служба.

«Мы отгрузили первую партию новейших укороченных АК-12К заказчику по государственному контракту 2025 года. Отмечу, по его запросу автоматы изготовлены в расцветке "Мультикам", которая впервые используется в производстве АК-12 образца 2023 года», — сказал он на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025, которая проходит в Минске.

По словам Лушникова, расцветку выбрали на основе опыта боевого применения стрелкового оружия.

На MILEX 2025 представили АК-12К и малогабаритный автомат АК-12СК. В концерне подчеркнули, что новинки вызвали большой интерес у белорусских военных. Автоматы разработаны под патрон 5,45х39 миллиметров. В комплектацию оружия входит прибор малошумной стрельбы. Длина АК-12К в боевом положении составляет 810 миллиметров, длина АК-12СК — 750 миллиметров.

В феврале главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что несколько российских подразделений заинтересовались укороченными и малогабаритными версиями автоматов АК-12.