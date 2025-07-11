Блогер Шалаева похвасталась, как слетала в закрытый аэропорт Ростова

Российская блогерша Мария Шалаева похвасталась, что летала в закрытый аэропорт Ростова на самолете с неким таинственным возлюбленным. В опубликованном ею видео девушка называет мужчину «человеком Кремля». Кадры она сначала разместила в своих социальных сетях, но удалила после того, как ими заинтересовались журналисты. Однако некоторые из них все равно сохранились, их опубликовал Telegram-канал Baza.

«Кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают? Летают. Просто не все и не у всех», — похвасталась девушка на опубликованном видео.

Как пишет Baza, блогерша рассказала, что летала в закрытый аэропорт Ростова на самолете с возлюбленным. «Но, судя по опубликованному ею видео, самолет не гражданский, а военный (аэропорт Платов не принимает гражданские рейсы уже три года)», — говорится в публикации.

Кадр из видеозаписи Марии Шалаевой Кадр: Telegram-канал Baza

Блогерша назвала своего возлюбленного «человеком Кремля»

На опубликованном видео девушка также рассказывает, что «женихи» из Екатеринбурга не вызывают у нее доверия — «то ли дело человек Кремля». Кроме полета в закрытый аэропорт блогерша похвасталась походом в дорогой ресторан. При этом, судя по кадрам, встретили ее на очень дорогой иномарке.

«В видео много интересного: например, Шалаева показывает своего сына в кабине самолета и утверждает, что пилоты угостили ребенка чипсами. А встречает Марию с ребенком и "Мистером Х" у самолета в аэропорту очень дорогая иномарка», — пишет Baza.

Также Baza ознакомилась с удаленными публикациями в Telegram-канале Шалаевой, из которых, как утверждается, можно сделать вывод, что в Ростов с «возлюбленным» девушка прилетала и ранее: в январе этого года блогерша публиковала фото из зимнего аэропорта Платов. Тогда Мария писала, что январская поездка была внезапной. Она была записана на маникюр в Екатеринбурге, но, когда узнала про полет в Ростов, попросила своего мужчину записать ее на маникюр в Ростове. «И он записал!» — похвасталась Шалаева. Лицо возлюбленного на своих видеозаписях девушка не показала.

На многочисленные вопросы о мужчине Шалаева отвечает, что у них отношения на расстоянии (сама Мария в разводе). Возлюбленные якобы не видятся иногда по две недели, говорится в публикации Baza. Также блогерша написала, что он «не из Екб», «не военный! И не ФСБ! Я теперь знаю, кто он, но говорить нельзя».

Отмечается, что после ряда публикаций девушка удалила видео в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а также удалила многие публикации в своем Telegram-канале, сделав его закрытым.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Блогершу Шалаеву назвали недалекой после публикации видео

Генерал-майор авиации в отставке, бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, заслуженный военный летчик России Владимир Попов, комментируя видео Шалаевой, заявил, что из-за ее полета на военном самолете в закрытый для гражданских судов аэропорт Платов в Ростове-на-Дону проведут расследование.

Он уверен, что причастных к несанкционированному использованию военного борта найдут и накажут. Если эта история дойдет до министра обороны, то «он даст по шапке за такой слабый контроль». При этом летчик назвал недалекого ума людей, которые хвастаются подобным, не понимая обстановки сегодняшнего дня.

По словам Попова, история может иметь негативные последствия для волонтеров, которым военные летчики помогают что-то быстро организовать или привезти, а также сопровождающих тяжелораненых близких. Блогерша попросту «поигралась» на фоне военной обстановки, но тем самым навредила людям, которые действительно нуждаются в помощи военных самолетов для экстренной транспортировки, заключил генерал.

Итоги полета россиянки в ресторан на военном самолете описали фразой «пришли к папику»

Telegram-канал Fighterbomber уже сообщил, что полет Шалаевой в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону закончился тем, что «пришли к папику», устроившему ее путешествие.

По свидетельству канала, к организатору полета россиянки и ее сына в региональную столицу пришли «прям на работу». Однако не уточняется, кто именно. Автор канала утверждает также, что найден и экипаж самолета, членов которого вызвали «на ковер к командующему».