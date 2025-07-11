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15:54, 11 июля 2025Силовые структуры

Похваставшуюся полетом на военном самолете российскую блогершу назвали недалекой

Генерал Попов: Причастных к полету блогера Шалаевой на военном самолете накажут
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Из-за полета российской блогерши Марии Шалаевой на военном самолете в закрытый для гражданских судов аэропорт Платов в Ростове-на-Дону проведут расследование. Об этом заявил генерал-майор авиации в отставке, бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, заслуженный военный летчик России Владимир Попов, пишет издание Baza.

Он уверен, что причастных к несанкционированному использованию военного борта найдут и накажут. Если эта история дойдет до министра обороны, то «он даст по шапке за такой слабый контроль». При этом летчик назвал недалекого ума людей, которые хвастаются подобным, не понимая обстановки сегодняшнего дня.

По словам Попова, история может иметь негативные последствия для волонтеров, которым военные летчики помогают что-то быстро организовать или привезти, а также близким, сопровождающим тяжелораненых. Блогерша попросту «поигралась» на фоне военной обстановки, но тем самым навредила людям, которые действительно нуждаются в помощи военных самолетов для экстренной транспортировки, заключил генерал.

В своих постах Мария Шалаева рассказывает, как с маленьким сыном и неким мужчиной, «человеком Кремля», слетала в Ростов-на-Дону на военном самолете и сходила в дорогой ресторан. Позже она удалила записи.

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