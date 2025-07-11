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09:14, 11 июля 2025Россия

БПЛА упал на территорию модернизировавшего российский «самолет Судного дня» предприятия

Мэр Таганрога Камбулова: Обломки БПЛА упали на территорию ТАНТК имени Бериева
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Обломки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территорию Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева. Об этом сообщила мэр Таганрога Светлана Камбулова в Telegram.

По ее словам, фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были обезврежены специалистами. Пострадавших нет. О разрушениях также не сообщается. На месте работают оперативные группы.

В декабре 2020 года ТАНТК имени Бериева проводил плановую модернизацию самолета Ил-80, известного как «самолет Судного дня». Борт находился на аэродроме Таганрог-Южный, когда с него украли более 30 радиостанций.

Ранее о падении обломков беспилотника на территорию сельхозпредприятия сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, жертвой происшествия стал один человек, еще один пострадал.

В ночь на 11 июля средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 155 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны России, 53 дрона уничтожили в Курской области, 19 — в Брянской, 15 — в Смоленской, 14 — в Белгородской, 13 — в Тульской, по 11 — в Орловской области и Московском регионе, 7 — в Крыму, по 4 — в Липецкой области и над акваторией Черного моря, еще по 2 — в Ростовской и Калужской областях.

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