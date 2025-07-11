Глава РПЛ объяснил замену «Торпедо» на «Оренбург»

Глава РПЛ Алаев заявил, что уверен в качественной организации матчей «Оренбурга»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев объяснил замену «Торпедо» на «Оренбург» в грядущем сезоне. Его слова приводятся на сайте лиги.

Алаев заявил, что у «Оренбурга» есть необходимая лицензия. Кроме того, клуб имеет богатый опыт выступлений в РПЛ и знаком со всеми стандартами и требованиями. «Поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей "Оренбурга" и сезона в целом», — подчеркнул он.

В сезоне-2024/2025 РПЛ «Оренбург» занял 15-е место. Команда должна была выступать в следующем сезоне в Первой лиге.

Об исключении «Торпедо» из РПЛ стало известно 10 июля. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Клуб наказали за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Кроме того, команду оштрафовали на пять миллионов рублей.

