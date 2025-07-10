«Торпедо» исключили из Российской премьер-лиги. Почему это называют оскорблением для всего футбола?

«Торпедо» исключили из РПЛ за попытку организовать договорные матчи

«Торпедо» исключили из Российской премьер-лиги (РПЛ) за попытку организовать договорные матчи. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

Столичная команда не сможет принять участие в чемпионате России в сезоне-2025/2026. Также клуб обязали выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей.

Команду уличили в попытке организовать три договорных матча. Речь идет о встречах 25-го, 29-го и 32-го туров Первой лиги против «Родины», «Урала» и «Шинника» соответственно.

Руководителей «Торпедо» арестовали

19 июня в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело. Им было предъявлено обвинение в трех преступлениях по части 2 статьи 184 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенное организованной группой») УК РФ.

21 июня Соболева и Скородумова арестовали и отправили в СИЗО

Функционерам грозит до 15 лет лишения свободы. Также КДК РФС запретил Скородумову и Соболеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность на десять и пять лет соответственно.

Кроме того, в деле «Торпедо» фигурируют два футбольных арбитра — Максим Перезва и Богдан Головко. Как сообщалось, именно Перезва принес правоохранителям заявление о том, что руководство «Торпедо» предложило ему взятку за манипуляцию исходом матчей в Первой лиге.

Головко был задержан 9 июля. Его подозревают в том, что он сознательно дважды не назначал пенальти в ворота «Торпедо» в матче 34-го тура Первой лиги против «КамАЗа» (1:1).

Решение РФС было встречено неоднозначно

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Соболева, назвал решение оскорблением футболу. Его слова передает «Чемпионат».

Решение вынесено, когда еще ничего не доказано, без суда. Если бы не было следствия, суда, а у РФС были бы какие-то сведения — их надо было бы опубликовать. РФС этого не сделал, а дело только идет. А если через несколько месяцев будет доказано, что Соболев ни при чем и его освободят — что тогда? Что и как тогда отмотать назад Александр Добровинский

Добровинский намерен предложить своему подзащитному обратиться в Спортивный арбитражный суд. По его мнению, это выигрышное дело.

Игрок ФК "Торпедо" Илья Кухарчук в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Торпедо" (Москва) и ФК "Факел" (Воронеж). . Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Новый генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев заявил, что юристы команды дадут оценку принятого КДК решения. О дальнейшей судьбе клуба будет сообщено позднее.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ожидал, что «Торпедо» не исключат из РПЛ до окончания уголовного расследования. При этом в разговоре с ТАСС он выразил согласие с вердиктом.

Факт нарушения с точки зрения уголовного преследования не был еще доказан. Но такие вещи КДК не рассматривал, а только факты и попытки повлиять на результат, что, как я понял, было доказано Вячеслав Колосков

«Торпедо» вернулся в РПЛ 24 мая

В минувшем сезоне клуб «Торпедо» занял второе место в Первой лиге. Благодаря этому команда получила путевку в РПЛ.

Главный судья Евгений Турбин показывает желтую карточку игроку ФК "Торпедо" Игорю Савичу (справа) в матче 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ФК "Торпедо" (Москва) и ФК "Ахмат" (Грозный). . Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В последний раз «Торпедо» выступал в РПЛ в сезоне-2022/2023. Лучшим результатом команды в элитном дивизионе является третье место в 2000 году.

Что будет с составом участников РПЛ

После исключения «Торпедо» в РПЛ остается 15 участников. Предположительно, на замену москвичам в элитный дивизион поднимется «Оренбург», вылетевший с 15-го места в Первую лигу.

Однако не исключается другой вариант развития событий. Предлагается провести дополнительный матч между «Оренбургом» и «Уралом», который в стыковых матчах не смог победить «Ахмат». По итогам прошедшего сезона Первой лиги екатеринбуржцы заняли четвертое место, но из-за неполучения лицензии «Черноморцем» и после исключения «Торпедо» могли бы попасть в РПЛ напрямую.

Старт нового сезона РПЛ запланирован на 18 июля.