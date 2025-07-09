Футбольного арбитра задержали за назначение пенальти

Полиция задержала арбитра Головко из-за решающего пенальти в матче ФК «Торпедо»

Сотрудники полиции задержали футбольного арбитра Богдана Головко по подозрению в оказании противоправного воздействия на результат официального спортивного соревнования. Об этом сообщило РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По информации издания, поводом для задержания стал назначенный в пользу «Торпедо» пенальти в матче против футбольного клуба (ФК) «Камаз» (Набережные Челны). Встреча состоялась 24 мая. В результате столичная команда обеспечила себе выход в Российскую Премьер-лигу (РПЛ).

Отмечается, что содействие стражам порядка оказал Российский футбольный союз (РФС).

Ранее владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова арестовали за попытку дать взятку футбольному арбитру. Они находятся в СИЗО.