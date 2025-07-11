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12:13, 11 июля 2025Наука и техника

«Калашников» отгрузил Минобороны партию ракет «Вихрь-1»

«Калашников»: Минобороны России отгружена партия управляемых ракет «Вихрь-1»
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: АО «Концерн «Калашников»

В рамках государственного контракта Минобороны России отгружена партия управляемых ракет «Вихрь-1». Об этом в Telegram рассказал концерн «Калашников».

«До передачи заказчику изделие прошло контрольно-летные испытания, подтвердив полное соответствие требованиям контракта», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что специалисты концерна регулярно проводят усовершенствования изделия, консультируясь с участниками специальной военной операции. В частности, в зоне конфликта ракета используется вертолетами Ка-52 «Аллигатор» для поражения вражеских летательных аппаратов, укреплений, опорных пунктов и живой силы.

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В декабре 2024-го «Калашников» рассказал о выполнении контракта на поставку сверхзвуковых управляемых ракет «Вихрь-1» авиационного базирования.

В том же месяце генеральный директор концерна Алан Лушников сообщил, что «Калашников» разработал и начал поставлять новую модификацию управляемой авиационной ракеты «Вихрь», которая отличается расширенными боевыми возможностями.

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