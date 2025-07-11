Командующий ВДВ доложил об апробации укороченных АК-12К

МО: Командующий ВДВ Теплинский доложил об апробации АК-12К и РПЛ-20

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России и группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский доложил министру обороны Андрею Белоусову о ходе апробации укороченных автоматов АК-12К и ручных пулеметов РПЛ-20, разработанных с учетом рекомендаций от военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Министр проверил выполнение боевых задач группировкой «Днепр» в зоне проведения спецоперации.

«Улучшенные боевые характеристики современного стрелкового оружия особенно эффективно показали себя в ходе ведения штурмовых действий ввиду их эргономичности, повышенной точности, кучности стрельбы и надежности», — говорится в сообщении.

Пулемет с ленточным питанием РПЛ-20 весит 5,5 килограмма. Оружие поддерживает установку стволов длиной 415 и 590 миллиметров. РПЛ-20 получил регулируемый приклад и планки для установки прицелов.

В мае стало известно, что концерн «Калашников» отгрузил первую партию автоматов АК-12К в расцветке «мультикам» заказчику. Длина автомата под патрон 5,45х39 миллиметров составляет 810 миллиметров.