Комик высмеял драки российских футболистов в «Кофемании»

Комик Лисевский высмеял драки футболистов в «Кофемании» роликом с Дзюбой

Комик Богдан Лисевский высмеял драки российских футболистов в «Кофемании». Видеоролик опубликован на странице шоу «Плюшки» во «ВКонтакте».

На видео Лисевский заходит в «Кофеманию», где встречает нападающего Артема Дзюбу. Футболист жестами намекает на драку, после чего комик покидает заведение.

В конце мая 2025-го футболист Федор Смолов напал на двоих посетителей столичной «Кофемании», оскорблявших его. Впоследствии у игрока вымогали деньги за то, чтобы ролик не попал в интернет, но спортсмен отказался платить. При этом он перевел миллион рублей на счет, которым мог воспользоваться потерпевший.

В октябре 2018-го в этом же заведении устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда от их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин. Впоследствии игроки были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.