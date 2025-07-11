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16:54, 11 июля 2025Спорт

Медведева показала фото в мини-шортах

Фигуристка Медведева показала фото в мини-шортах и кроп-топе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Telegram-канал Evgenia Medvedeva

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась новыми фотографиями в своем Telegram-канале.

Медведева показала серию из шести снимков. На них она позирует в мини-шортах и кроп-топе на фоне природы.

Ранее Медведева раскрыла имя своего возлюбленного. Им оказался танцор Ильдар Гайнутдинов. Вместе они принимали участие в телевизионном шоу «Звездные танцы».

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

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