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11:03, 11 июля 2025Россия

Названы приехавшие на похороны экс-министра транспорта Старовойта чиновники

На похороны экс-министра транспорта Старовойта приехали Дрозденко и Турчак
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Горшков, Александр Дрозденко и Андрей Турчак (слева направо)

Михаил Горшков, Александр Дрозденко и Андрей Турчак (слева направо). Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта приехали несколько высокопоставленных чиновников. Их назвал корреспондент РИА Новости.

В частности, на траурной церемонии заметили губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и главу Республики Алтай, бывшего секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Кроме того, по данным агентства, на похороны приехал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

На церемонии также присутствуют бывшие коллеги экс-министра транспорта и его близкие, среди них — девушка чиновника, которая прибыла на Смоленское кладбище Санкт-Петербурга с большим букетом красных роз.

Ранее были опубликованы первые кадры с церемонии захоронения экс-министра транспорта. Сообщалось, что чиновника похоронят без креста и традиционного православного отпевания из-за обстоятельств смерти Старовойта.

В понедельник, 7 июля, президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку с поста главы Минтранса. Позднее в этот же день бывшего министра обнаружили в Подмосковье без признаков жизни.

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