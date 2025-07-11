Названы приехавшие на похороны экс-министра транспорта Старовойта чиновники

На похороны экс-министра транспорта Старовойта приехали Дрозденко и Турчак

На похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта приехали несколько высокопоставленных чиновников. Их назвал корреспондент РИА Новости.

В частности, на траурной церемонии заметили губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и главу Республики Алтай, бывшего секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Кроме того, по данным агентства, на похороны приехал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

На церемонии также присутствуют бывшие коллеги экс-министра транспорта и его близкие, среди них — девушка чиновника, которая прибыла на Смоленское кладбище Санкт-Петербурга с большим букетом красных роз.

Ранее были опубликованы первые кадры с церемонии захоронения экс-министра транспорта. Сообщалось, что чиновника похоронят без креста и традиционного православного отпевания из-за обстоятельств смерти Старовойта.

В понедельник, 7 июля, президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку с поста главы Минтранса. Позднее в этот же день бывшего министра обнаружили в Подмосковье без признаков жизни.