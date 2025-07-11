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10:23, 11 июля 2025Россия

Появились первые кадры с церемонии захоронения экс-министра транспорта Старовойта

Опубликованы кадры с церемонии захоронения экс-министра транспорта Старовойта
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Появились первые кадры с церемонии захоронения экс-министра транспорта Романа Старовойта. Их опубликовала «Комсомольская правда».

Траурная церемония началась на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Могила расположена в десяти метрах от часовни блаженной Ксении Петербургской – на Прямой дорожке, ведущей от Смоленского храма к Малому проспекту Васильевского острова, где похоронены многие известные личности, такие как актриса Людмила Сенчина, певец Эдуард Хиль и няня Александра Пушкина Арина Родионовна.

Как видно на фотографиях, на месте установили белый шатер с несколькими стульями для прощания с покойным. К могиле принесли награды чиновника. Полиция оцепила подходы к месту захоронения, ограничив доступ посторонних.

Как рассказал корреспондент издания, похоронная команда начала репетицию процедуры выноса гроба из катафалка.

Ранее стало известно, что чиновника похоронят без креста. Кроме того, сообщалось, что не будет традиционного православного отпевания из-за обстоятельств смерти Старовойта.

В понедельник, 7 июля, президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку с поста главы Минтранса. В тот же день чиновника нашли в Подмосковье без признаков жизни.

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