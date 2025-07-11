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04:53, 11 июля 2025Мир

Политолог указал на ожидания США от России по вопросу Украины

Политолог Мартынов: США напрасно ждут изменения позиции России по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

США ждут изменения позиции России по Украине в принципиальных для нее вопросах. Об этом рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Видимо, они ждут, что мы как-то изменим позицию по принципиальным вопросам, но это невозможно», — подчеркнул он. Собеседник агентства прокомментировал встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, которая прошла 10 июля в Куала-Лумпуре. По его словам, ничего нового глава Госдепа США по итогам встречи не озвучил, а от российского коллеги услышал «ту же самую твердую позицию России о причинах конфликта и необходимости их разрешения».

Ранее Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован из-за «отсутствия гибкости» России в вопросе конфликта на Украине.

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