«Трамп разочарован». Рубио встретился с Лавровым. Какие предложения передала Россия по конфликту на Украине?

Рубио заявил о новых предложениях РФ по Украине на встрече с Лавровым

Президент США Дональд Трамп разочарован из-за «отсутствия гибкости» России в вопросе конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре, передает агентство Reuters.

«Президент был предельно ясен: он разочарован и расстроен тем, что с российской стороны нет больше гибкости в вопросе окончания этого конфликта», — указал глава внешнеполитического ведомства. Таким образом, он объяснил журналистам причины резкой смены риторики Трампа в адрес России и его критику.

По словам госсекретаря, США надеются, что позиция России изменится. Он добавил, что Вашингтон останется вовлеченным в процесс урегулирования «и будет искать возможности для изменения положения».

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Что Лавров обсудил с Рубио?

При этом Рубио подчеркнул, что разговор с Лавровым на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) был честным и важным. Интересно, что при попытках журналистов выкрикнуть вопросы, американский представитель подмигнул своему российскому коллеге.

У нас с министром Лавровым прошел откровенный и важный разговор касательно продолжающегося конфликта на Украине Марко Рубио государственный секретарь США

Рубио и Лавров также поделились друг с другом «некоторыми идеями и комментариями» о возможном урегулировании кризиса на Украине.

В частности, госсекретарь сообщил, что американская сторона услышала от России предложения по Украине, которые ранее не озвучивались: «Думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижения мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении».

Рубио также указал, что Соединенные Штаты теперь ждут от России «дорожную карту». Она должна содержать возможные варианты завершения конфликта на Украине.

Фото: MANDEL NGAN / Pool / Reuters

США объяснили прекращение поставок оружия Украине

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым Рубио также объяснил решение США временно прекратить поставки оружия Украине. По его словам, Вашингтон никогда не принимал политического решения о приостановке военной помощи, а лишь обозревал текущие арсеналы.

«Это был обзор (...). Поэтому не было никакого политического решения не передавать военную помощь Украине. В ходе этого обзора поставки некоторых боеприпасов были временно приостановлены. Ради этого обзора», — пояснил дипломат.

Глава ведомства также утончил, что Пентагон постоянно изучает текущее состояние арсеналов и «особенно после боевых действий, в которых США принимают участие». Он напомнил, что недавно американские войска нанесли удары по иранским ядерным объектам.

При этом Рубио не отрекся от планов США сохранить поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ). В частности, он указал, что администрация Трампа хочет убедить своих европейских союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине.

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Что известно о планах США ввести санкции против России?

Рубио напоследок коснулся планов Трампа ввести «сокрушительные» санкции против России. По его словам, окончательное решение об экономических рестрикциях будет принимать сам глава Белого дома.

Несколько недель назад мы оповестили российскую сторону о том, что момент для введения санкций может наступить рано или поздно (...). Но окончательное решение — за президентом США Марко Рубио государственный секретарь США

В частности, речь идет о внесенном в Сенат законопроекте конгрессмена-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его коллеги-демократа Ричарда Блюменталя о введении пошлин в 500 процентов против России и ее торговых партнеров. Таким образом они хотят пресечь экспорт российской нефти и урана.