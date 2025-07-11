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12:13, 11 июля 2025Спорт

Радимов высказался о замене «Торпедо» в РПЛ

Радимов счел, что «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о замене «Торпедо» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Из-за исключения «Торпедо» в РПЛ освободилось одно место. На него претендуют несколько команд, в частности, «Урал» и «Оренбург».

«В моем понимании, просто проводишь матч и кто из них сильнее, тот и остается. Понимаю, что этого не будет, но если по честным понятиям, что были в 90-х, наверное, так должно произойти», — заявил Радимов. При этом он счел, что, скорее всего, оставят команду РПЛ, то есть «Оренбург».

Об исключении «Торпедо» из РПЛ стало известно 10 июля. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Клуб наказали за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Кроме того, команду оштрафовали на пять миллионов рублей.

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