Радимов высказался о замене «Торпедо» в РПЛ

Радимов счел, что «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о замене «Торпедо» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Из-за исключения «Торпедо» в РПЛ освободилось одно место. На него претендуют несколько команд, в частности, «Урал» и «Оренбург».

«В моем понимании, просто проводишь матч и кто из них сильнее, тот и остается. Понимаю, что этого не будет, но если по честным понятиям, что были в 90-х, наверное, так должно произойти», — заявил Радимов. При этом он счел, что, скорее всего, оставят команду РПЛ, то есть «Оренбург».

Об исключении «Торпедо» из РПЛ стало известно 10 июля. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Клуб наказали за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Кроме того, команду оштрафовали на пять миллионов рублей.