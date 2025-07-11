Раскрыта возможность нового обмена заключенными России и США

Рябков: Новый обмен заключенными между РФ и США возможен в обозримом будущем

Новый обмен заключенными между российской и американской стороной может состояться в обозримом будущем. Об этом рассказал РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

При этом он добавил, что точные сроки нового обмена пока не определены.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что каждого гражданина России нужно вернуть из тюрем США вне зависимости от того, насколько глубока его вина. По его мнению, граждане России должны отбывать наказание у себя на родине, а предстоящий обмен заключенными в формате «9 на 9» — очень правильно и говорит о доверии между сторонами.

27 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, что политическая воля для выполнения договоренностей по обмену заключенными с Вашингтоном есть, тем временем работа в этом направлении продолжается.