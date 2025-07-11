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14:27, 11 июля 2025Спорт

Раскрыто будущее «Торпедо» после исключения из РПЛ

РФС внес «Торпедо» в число участников Первой лиги
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Российский футбольный союз (РФС) раскрыл будущее «Торпедо» после исключения из Российской премьер-лиги (РПЛ). Решение приводится на сайте организации.

РФС внес «Торпедо» в число участников Первой лиги. Отмечается, что у клуба имеется подходящая для выступления в турнире лицензия.

Также РФС назвал замену «Торпедо» в РПЛ. В элитный дивизион вернулся «Оренбург», который не смог сохранить прописку по итогам прошедшего чемпионата.

Об исключении «Торпедо» из РПЛ сообщалось 10 июля. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Клуб наказали за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Кроме того, команду оштрафовали на пять миллионов рублей.

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