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09:21, 11 июля 2025Экономика

Россияне стали заметно чаще брать один вид кредитов

Frank RG: Доля кредитов под залог имущества в РФ достигла 15,5 % в январе-июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам первой половины 2025-го доля нецелевых кредитов под залог имущества в России достигла максимальной отметки с начала 2023 года и составила 15,5 процента от общего объема займов наличными. О заметном росте спроса на этот вид кредитов сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Frank RG.

За год доля подобного рода займов на внутреннем рынке увеличилась на 10 процентных пунктов, уточнили аналитики. В качестве главных причин подобной динамики они назвали высокую ключевую ставку Центробанка (ЦБ) и усиление контроля в сегменте розничного кредитования.

На этом фоне отечественные финансовые организации стремятся снизить свои риски и ужесточают требования к потенциальным заемщикам. Одними из самых распространенных схем сейчас является предоставление займа под залог недвижимости и автомобиля.

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Резкий рост спроса на кредиты под залог недвижимости был зафиксирован в июне. По итогам первого летнего месяца банки предоставили клиентам подобного рода займы на рекордную сумму в 22,6 миллиарда рубле. Зампред правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин пояснил, что условия по кредитам под залог имущества обычно мягче, чем по традиционным потребительским. Процентные ставки в этом случае оказываются более низкими, а лимиты — выше.

Ранее о целесообразности оформления такого рода кредита для совершения крупной покупки заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его словам, заем под залог квартиры может стать для граждан разумным решением. Такие кредиты, объяснил аналитик, являются менее рискованными для банков, поэтому финорганизации предпочитают чаще идти навстречу клиентам в этих случаях. Пока ключевая ставка в РФ держится на высоком уровне, считает он, россияне будут закладывать свои квартиры чаще и в большем объеме, чем год-два назад.

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