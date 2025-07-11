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10:18, 11 июля 2025Экономика

Сбер снял ограничения по акциям «Южуралзолота»

Сбер снял ограничения по акциям «Южуралзолота» на основании документа суда
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Брокер Сбербанка отменил ранее введенные ограничения по акциям «Южуралзолота». Об этом сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на заявление пресс-службы кредитной организации.

Решение было принято на основании нового документа суда, уточнили представители Сбера. Ограничения были сняты на операции с акциями вышеуказанной золотодобывающей компании. Новый судебный акт, пояснили в пресс-службе кредитной организации, «заменил ранее введенные меры». В банке добавили, что биржевые операции с ценными бумагами «Южуралзолота» станут доступны для игроков только после возобновления торгов на Мосбирже.

Акции золотодобытчика были арестованы сразу тремя брокерскими подразделениями крупных банковских групп в среду, 9 июля. Брокер Сбербанка объявил о своем решении последним, вскоре после аналогичного шага со стороны брокеров ВТБ и Альфа-банка. При этом в Сбере не стали прямо сообщать об аресте, но заявили, что операции с ценными бумагами «Южуралзолота» стали недоступны для клиентов на фоне приостановки торгов на Мосбирже, а также полученных документов из суда.

Аресты акций «Южуралзолота» произошли после обращения Генпрокуратуры в суд с требованием обратить активы мажоритария золотодобытчика Константина Струкова в доход государства. Поводом для этого призыва послужили сведения о незаконном приобретении им активов с использованием служебного положения. Струков также занимает должность замглавы Законодательного собрания Челябинской области от «Единой России».

В четверг, 3 июля, по иску были приняты обеспечительные меры. Первое заседание по делу прошло восьмого числа в закрытом для СМИ режиме. Ответчиками по делу вместе со Струковым выступили представили связанных с ним, как полагает следствие, компаний «Хоум», «Уралвент», «Арбат-Сити», «Агрокомплекс "Экомодуль"», «Сады Предгорья» и Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод. Спустя неделю после этого издание РБК сообщило об очередном аресте акций некоторых миноритариев национализируемой компании.

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