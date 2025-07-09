У миноритариев национализируемой компании снова арестовали акции

РБК: У некоторых миноритариев национализируемого «Южуралзолота» арестовали акции

Некоторые миноритарные акционеры «Южуралзолота» столкнулись с арестом акций на фоне требований Генпрокуратуры о национализации компании из-за претензий к ее основному владельцу Константину Струкову. Об этом со ссылкой на данные предправления Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Ильи Херсонцева пишет РБК.

По его словам, исполнительный лист в рамках рассмотрения дела о передаче активов одного из крупнейших в стране добытчиков золота содержит формулировку «арестовать акции», которую депозитарий применил ко всем акциям, а не только к доле основного владельца.

В депозитарии уточнили, что банк выведет бумаги с отдельного раздела счета депо, если получит новые или обновленные документы, предусматривающие изменения условий ограничений.

Первое заседание по делу прошло накануне, 8 июля. По просьбе ответчика суд закрыл его от СМИ. Его представители мотивировали необходимость закрытия тем, что дело получило общественный резонанс и влияет на торги на Мосбирже, а кроме того, на заседаниях потребуется раскрыть ряд сведений, составляющих коммерческую тайну.

Основное заседание назначено на 10 июля. Суть принятых накануне обеспечительных мер не раскрывалась.

Ответчиками по делу вместе со Струковым, зампредом Законодательного собрания Челябинской области от «Единой России», выступают семь связанных с ним, как полагает следствие, физических лиц. Помимо «Южуралзолота», речь идет о компаниях «Хоум», «Уралвент», «Арбат-Сити», «Агрокомплекс "Экомодуль"», «Сады Предгорья» и Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод.

На прошлой неделе первый зампред Банка России Владимир Чистюхин отмечал, что регулятор пока ничего не слышал об угрозе акциям «Южуралзолота», принадлежащим миноритарным акционерам.

Соответствующие подозрения возникали после того, как Арбитражный суд Пермского края удовлетворил просьбу прокуроров об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) у частных инвесторов. В мае апелляция отменила решение в отношении тех акционеров, что приобретали акции на биржевых торгах, чего добивался ЦБ.