Заседания по делу о национализации «Южуралзолота» закрыли от СМИ

Челябинский суд закрыл заседания по иску Генпрокуратуры о национализации ЮГК

Советский районный суд Челябинска закрыл от СМИ дело о национализации доли основного владельца ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова, «Управляющей компании ЮГК», а также долей связанных с бизнесменом лиц в ряде компаний. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение принято по просьбе ответчика. Их представители объяснили, что дело получило общественный резонанс, что влияет на торги на Мосбирже, а кроме того, на заседаниях прозвучат сведения, представляющие коммерческую тайну.

В общей сложности ответчиками по делу выступают восемь физических лиц. Помимо «Южуралзолота», речь идет о компаниях «Хоум», «Уралвент», «Арбат-Сити», «Агрокомплекс "Экомодуль"», «Сады Предгорья» и Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод.

«Южуралзолото» является одной из крупнейших золотодобывающих компаний России. Кроме Челябинской области, она ведет добычу в Красноярском крае и Хакасии.

Источник в правоохранительных органах объяснил, что структуры золотодобытчика нанесли экологический ущерб на сумму шесть миллиардов рублей. При этом в Генпрокуратуре уверены, что Струков, зампред Законодательного собрания Челябинской области от «Единой России», за 24 года пребывания в представительном органе приобрел безграничное влияние на административно-властные структуры региона.

Ранее президент России Владимир Путин отказался считать национализацией передачу аэропорта Домодедово в собственность государства, потому что «возня вокруг этого объекта идет уже давно».