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16:07, 11 июля 2025РоссияЭксклюзив

Запрет для девушки Старовойта сесть с родными экс-министра на похоронах объяснили

Николаева: Поведение девушки Старовойта на похоронах объясняется ее статусом
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Поведение возлюбленной экс-министра транспорта России Романа Старовойта на похоронах говорит о том, что пара находилась в неофициальных отношениях, предположила эксперт по этикету Татьяна Николаева. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Полине Копыловой на похоронах не дали сесть рядом с родными экс-главы Минтранса. Кроме того, известно, что она держалась на расстоянии от семьи экс-чиновника во время шествия за катафалком с его телом.

Эксперт рассказала, что похороны официального лица, какой бы смертью он ни умер, предполагают, что рядом с гробом покойного должны быть только члены его семьи. Это наталкивает на мысль, что девушка никакого отношения к Старовойту официально не имела, указала она.

«Вполне могли запретить родственники, если она неофициально его жена и непонятно, кем ему является. Всегда официальное траурное мероприятие предполагает присутствие и нахождение вблизи тела покойного только официальных родственников», — считает Николаева.

Она добавила, что возлюбленная Старовойта сама могла принять решение держаться поодаль от семьи экс-министра. По ее словам, Копылова могла понимать, что не имеет права находиться рядом на таком официальном мероприятии.

Ранее сообщалось, что на церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники, а также бывшая жена и мать Старовойта. Девушка бывшего министра прошептала последние слова над гробом и попала на видео.

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