Прошептавшую последние слова над гробом девушку Старовойта сняли на видео

Shot опубликовал видео с девушкой Старовойта Копыловой у его гроба в Петербурге

В сети появилось видео с девушкой экс-министра транспорта Романа Старовойта 25-летней Полиной Копыловой на прощании у гроба чиновника на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, как Копылова кладет на гроб букет красных роз, подходит к его открытой части и произносит последние слова. Как предполагает издание, девушка прошептала: «Я тебя люблю, у меня все хорошо».

Ранее стало известно, что «движущим звеном» в отношениях Старовойта и девушки стала ее 60-летняя мать. Как выяснили журналисты, женщина мечтала о богатом зяте и настраивала двух своих дочерей на поиск состоятельных мужчин. Именно она настаивала на продолжении встреч Полины Копыловой с чиновником после их знакомства.

10 июля также сообщалось, что после смерти Старовойта у его девушки начались проблемы в виде бессонницы и риска быть отчисленной из медвуза. Кроме того, она вынуждена жить в отеле, так как всю принадлежавшую экс-министру недвижимость опечатали, в том числе дом в Подмосковье и квартиру на Патриарших прудах в Москве, где жила мать россиянки.

О смерти бывшего министра транспорта стало известно в понедельник, 7 июля, в день его отставки указом президента России Владимира Путина. Старовойта без признаков жизни нашли в кустах возле парковки в подмосковном Одинцово. Рядом обнаружили его наградной пистолет.