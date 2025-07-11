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13:06, 11 июля 2025Россия

Стало известно об одном запрете для девушки Старовойта на похоронах экс-министра

КП: Девушке Старовойта не дали сесть рядом с родными экс-министра на похоронах
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Полина Копылова (на первом плане)

Полина Копылова (на первом плане). Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Девушке Романа Старовойта Полине Копыловой не дали сесть рядом с родными экс-министра транспорта на похоронах. Об этом запрете для россиянки сообщает «Комсомольская Правда».

Издание не уточняет, кто стал инициатором запрета — родные министра или похоронные распорядители. Также неизвестно, как именно был сформулирован запрет. Кроме того, известно, что Копылова держалась на расстоянии от семьи экс-чиновника во время шествия за катафалком с телом Старовойта.

При этом, существует вероятность, что Копылова сама решила не приближаться к семье партнера.

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7 июля стало известно, что президент России Владимир Путин отправил министра транспорта в отставку. Позже в этот же день появилась информация о смерти Старовойта — его тело нашли в кустах у парковки в Подмосковье. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что случившееся с экс-чиновником не может не шокировать.

Во время похорон распорядители открыли гроб с телом бывшего политика. На церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники, а также бывшая жена и мать Старовойта. Девушка министра прошептала последние слова над гробом и попала на видео.

Существует версия, что Копылова могла успеть вступить в законный брак со Старовойтом.

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