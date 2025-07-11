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12:02, 11 июля 2025Россия

Появилась версия о возможном браке Старовойта с его 25-летней возлюбленной

«Царьград»: Старовойт состоял в браке с 25-летней возлюбленной
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Появилась версия о вероятном браке бывшего министра транспорта России Романа Старовойта с его 25-летней возлюбленной. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

25-летняя Полина Копылова оказалась на месте смерти экс-главы Минтранса вскоре после его обнаружения. Ее привезли силовики.

По данным журналистов, Старовойт и Полина состояли в браке. В обоснование этой версии канал привел тот факт, что именно ее привезли на опознание тела.

Копылову также заметили на похоронах Старовойта, которые проходят 11 июля в Петербурге. На представленных кадрах она стоит в толпе ожидающих на кладбище, держа в руках букет красных роз.

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