Появилась версия о возможном браке Старовойта с его 25-летней возлюбленной

«Царьград»: Старовойт состоял в браке с 25-летней возлюбленной

Появилась версия о вероятном браке бывшего министра транспорта России Романа Старовойта с его 25-летней возлюбленной. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

25-летняя Полина Копылова оказалась на месте смерти экс-главы Минтранса вскоре после его обнаружения. Ее привезли силовики.

По данным журналистов, Старовойт и Полина состояли в браке. В обоснование этой версии канал привел тот факт, что именно ее привезли на опознание тела.

Копылову также заметили на похоронах Старовойта, которые проходят 11 июля в Петербурге. На представленных кадрах она стоит в толпе ожидающих на кладбище, держа в руках букет красных роз.