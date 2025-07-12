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09:16, 12 июля 2025Мир

Лавров оценил заявления Трампа о возобновлении контактов с Северной Кореей

Лавров: КНДР слышала слова Трампа о необходимости возобновления контактов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

И в России, и в Северной Корее слышали заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о необходимости возобновления контактов между США и КНДР. В частности, на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Что касается США, то наверняка вы обратили внимание, президент Трамп высказывался о возобновлении контактов между КНДР и США, в том числе, на высшем уровне, мы это услышали. Наши друзья это тоже услышали», — отметил дипломат.

Что касается отношений между КНДР и Сеулом, стороны будут действовать исключительно по тем направлениям, которые приемлемы и в которых заинтересована Северная Корея, добавил Лавров. Это союзник России, и из этого Москва будет исходить.

В июне в Белом доме рассказали, что Дональд Трамп по-прежнему готов к диалогу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В апреле сам американский лидер заявил, что планирует вскоре пойти на контакт с главой Северной Кореи.

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