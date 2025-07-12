Президент Финляндии назвал необременительными расходы на НАТО

Президент Финляндии Стубб: Расходы на НАТО не обременяют Хельсинки

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не считает обременительными повышение расходом на оборону в НАТО. Его слова передает РИА Новости.

«Это не будет перекладыванием бремени. Это будет разделением бремени. Можете ли вы представить нас вне НАТО?», — заявил Стубб.

По его словам, Финляндию вне НАТО можно сравнить с человеком, «стоящим на морозе в минус 20 градусов».

Ранее Стубб заявил, что до конца лета вряд ли удастся достичь мирных договоренностей по украинскому конфликту. При этом Стубб подчеркнул, что ситуация постепенно движется к осознанию необходимости завершения конфликта.