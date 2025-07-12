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01:18, 12 июля 2025Спорт

Рамзана Кадырова включили в Зал славы бойцовской лиги

Рамзана Кадырова включили в Зал славы бойцовской лиги ACA
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Главу Чечни Рамзана Кадырова в пятницу, 11 июля, включили в Зал славы бойцовской лиги Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом сообщило РИА Новости.

Церемония состоялась во время турнира ACA 189, прошедшего в Грозном и посвященного трехкратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Бувайсару Сайтиеву. Кадырову вручили специальные перчатки.

Ранее российский боец Смешанного стиля (ММА) Анатолий Шаблий заявил о преимуществе соотечественников над американцами. По мнению спортсмена, выступающего в американском промоушене Bellator, россияне ментально сильнее.

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