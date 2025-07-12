Рамзана Кадырова включили в Зал славы бойцовской лиги ACA

Главу Чечни Рамзана Кадырова в пятницу, 11 июля, включили в Зал славы бойцовской лиги Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом сообщило РИА Новости.

Церемония состоялась во время турнира ACA 189, прошедшего в Грозном и посвященного трехкратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Бувайсару Сайтиеву. Кадырову вручили специальные перчатки.

Ранее российский боец Смешанного стиля (ММА) Анатолий Шаблий заявил о преимуществе соотечественников над американцами. По мнению спортсмена, выступающего в американском промоушене Bellator, россияне ментально сильнее.