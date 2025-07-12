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07:07, 12 июля 2025Россия

В двух российских регионах объявили опасность атаки БПЛА

В Пензенской и Тульской областях объявили опасность атаки БПЛА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Пензенской области. Об сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

Уточняется, что в области ограничен интернет.

Кроме того, опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области. Об этом написал глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Ранее «Военный обозреватель» сообщил, что мониторинговые паблики на Украине ожидают запуск Россией в ночь на 12 июля более 500 БПЛА типа «Герань-2». На данный момент в небе над страной находятся 150 беспилотных летательных аппаратов.

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