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07:39, 12 июля 2025Мир

Журналист Карлсон предложил лишать гражданства служащих в ВСУ американцев

Карлсон: Необходимо лишать гражданства американцев, служащих в ВСУ и ЦАХАЛ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Любой американец, проходящий службу в иностранной армии, включая израильскую и украинскую, должен быть слишен гражданства США. Таким мнением поделился журналист Такер Карлсон, выступая во Флориде, пишет РИА Новости.

«Я думаю, каждый, кто служит в иностранной армии, должен лишаться американского гражданства моментально. Есть много американцев, которые служат в армии Израиля, много американцев, которые служат на Украине», — посетовал журналист.

По его мнению, эти люди не могут «сражаться за другую страну и оставаться американцем».

Ранее Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана, которое сам же назвал рискованным. Он также подчеркнул, что хочет поговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В июне сенатор Тэд Круз в интервью Карлсону рассказал, что Вашингтон помогал Израилю наносить удары по Ирану.

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