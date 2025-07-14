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14:17, 14 июля 2025Экономика

Мировые цены на нефть достигли максимума с 23 июня

Цена Brent в ходе торгов на бирже ICE превысила $71 за баррель впервые с 23 июня
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В ходе торгов в понедельник, 14 июля, стоимость фьючерсных контрактов на сентябрьские поставки эталонной североморской марки нефти Brent превысила 71 доллар за баррель впервые с 23 июня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближе к 14:05 по московскому времени сырьевые котировки достигли отметки в 71,29 доллара за баррель. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 1,32 процента. В денежном выражении прирост составил 93 цента.

Аналогичную динамику в начале рабочей недели демонстрировали котировки американского сорта West Texas Intermediate (WTI). Стоимость этого вида сырья росла в моменте на 1,08 процента и достигла уровня в 69,33 доллара за баррель. В случае с WTI речь идет о цене фьючерсных контрактов на августовские поставки.

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Подобная динамика фиксируется на фоне вероятного ввода президентом США Дональдом Трампом 500-процентных пошлин на покупку третьими странами российской нефти и нефтепродуктов. Ранее глава Белого дома заявлял о намерении сделать для РФ «маленький сюрприз» и выступить с важным заявлением относительно Москвы.

Ряд экспертов полагают, что под этими заявлениями имеются ввиду планы ввести огромные заградительные пошлины для главных импортеров российского сырья в лице Индии и Китая. В этом случае мировой энергетический рынок может столкнуться с резким ростом цен на сырье, а непосредственно рядовые американцы — с увеличением инфляции и стоимости бензина на внутреннем рынке. Риски подобного рода турбулентности беспокоят инвесторов, что в итоге подталкивает биржевые цены вверх.

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