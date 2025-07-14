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11:03, 14 июля 2025Спорт

Овечкину сделали подарок в честь рекорда НХЛ

Овечкину на «Матче года» подарили автомобиль в честь рекорда НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Kirouac/ Imagn Images / Reuters

Российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину сделали подарок на «Матче года». Об этом сообщается в Telegram-канале команды хоккеиста.

Овечкину вручили Jetour T2 в честь рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Автомобиль выкатили на ледовую площадку перед матчем.

«Матч года» — встреча между звездами НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — прошел 13 июля. Игра завершилась победой заокеанской команды с разгромным счетом 15:3.

Овечкин перешел в «Вашингтон» в 2005 году. В составе клуба он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м. В прошедшем сезоне россиянин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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