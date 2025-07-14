Раскрыта малоизвестная причина отказа женщин от секса

Колумнистка, коуч по сексу и отношениям Элеанор Гордон-Смит назвала частую, но при этом малоизвестную причину, по которой женщины отказываются заниматься сексом. Ее слова приводит The Guardian.

Комментируя письмо от читателя, чья жена много лет отказывается от интимной близости, Гордон-Смит заявила, что обычно женщины не хотят секса, потому что не получают от него удовольствия. Однако, по ее мнению, этот факт, как правило, игнорируют и списывают отсутствие влечения на эмоциональные и физиологические проблемы.

Коуч заявила, что секс может быть неприятным из-за множества мелочей и может найтись огромное число факторов, мешающих в этом признаться. «Это ужасное чувство. Представьте, что вам надо притворяться, что вас возбуждает проникновение, которое на самом деле не нравится. А теперь представьте, что вам предлагают сделать это снова», — привела пример она.

Гордон-Смит добавила, что такое отношение женщины к сексу совсем не означает, что ее партнер плохой или невнимательный любовник. По ее мнению, главная проблема заключается в том, что женщины часто и сами не знают, что доставляет им удовольствие. Изменить это можно только при одном условии, если у женщины появится надежда, что близость может быть приятна. «Если вы не хотите обращаться к психологу, есть отличные книги и подкасты на эту тему. Но для начала нужно дать понять женщине, что цель близости — не половой акт, а, к примеру, взаимопонимание», — дала совет коуч.

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