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09:15, 14 июля 2025Спорт

Россиянка Андреева стала пятой ракеткой мира

Российская теннисистка Андреева стала пятой ракеткой мира
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева стала пятой ракеткой мира. Обновленный рейтинг опубликован на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Андреева поднялась с седьмого места на две строчки. Это лучшая позиция теннисистки в рейтинге. Она остается первой ракеткой России и самой молодой спортсменкой в мировом топ-50.

На завершившемся Уимблдоне-2025 Андреева дошла до четвертьфинала. Там она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Ассоциация теннисистов-профессионалов и WTA не стали отстранять россиян и белорусов от турниров. Спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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