Россиянка Андреева стала пятой ракеткой мира

Российская теннисистка Андреева стала пятой ракеткой мира

Российская теннисистка Мирра Андреева стала пятой ракеткой мира. Обновленный рейтинг опубликован на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Андреева поднялась с седьмого места на две строчки. Это лучшая позиция теннисистки в рейтинге. Она остается первой ракеткой России и самой молодой спортсменкой в мировом топ-50.

На завершившемся Уимблдоне-2025 Андреева дошла до четвертьфинала. Там она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Ассоциация теннисистов-профессионалов и WTA не стали отстранять россиян и белорусов от турниров. Спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.