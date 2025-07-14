Российский биатлонист оценил зарплаты футболистов

Российский биатлонист Сидоров: Зарплата футболистов вызывает у меня непонимание

Российский биатлонист Евгений Сидоров оценил зарплаты футболистов. Его слова приводит Sport24.

Сидоров признался, что разочарован в футболе, но иногда смотрит матчи сборной России. «Тем не менее их большой уровень заработка все так же вызывает у меня непонимание. Почему именно в футболе столько денег, а в других видах спорта, в которых не меньше вкладываются, устают, зарплаты в разы ниже?» — подчеркнул он.

Ранее главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин назвал завышенными зарплаты футболистов в стране. По его мнению, превышение составляет более 50 процентов.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.