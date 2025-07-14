Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кайрат
Завтра
18:00 (Мск)
Олимпия Л
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Мн
16 июля
21:45 (Мск)
Лудогорец
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизан
17 июля
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо М
18 июля
20:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
11:41, 14 июля 2025Спорт

Российский биатлонист оценил зарплаты футболистов

Российский биатлонист Сидоров: Зарплата футболистов вызывает у меня непонимание
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский биатлонист Евгений Сидоров оценил зарплаты футболистов. Его слова приводит Sport24.

Сидоров признался, что разочарован в футболе, но иногда смотрит матчи сборной России. «Тем не менее их большой уровень заработка все так же вызывает у меня непонимание. Почему именно в футболе столько денег, а в других видах спорта, в которых не меньше вкладываются, устают, зарплаты в разы ниже?» — подчеркнул он.

Ранее главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин назвал завышенными зарплаты футболистов в стране. По его мнению, превышение составляет более 50 процентов.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забрать все». Трамп заявил Макрону, что Путин хочет продолжать наступление на Украине

    ВС России заблокировали несколько сотен бойцов ВСУ на границе с Днепропетровской областью

    Россиянам объяснят правила защиты денег от мошенников

    Российский Supercam скорректировал гаубицу Д-30

    Акции национализированного золотодобытчика подросли после обвала

    Российские войска начали зачистку под Константиновкой

    Составлен топ-10 стран по запасам золотых резервов

    Лишенный российского гражданства блогер Субо уклонился от налогов на миллионы рублей

    Российским регионам спишут многомиллиардные долги по кредитам

    Раскрыта возможная цель визита Келлога на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости