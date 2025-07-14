Тарасова оценила запрет россиянам публиковать флаг страны в соцсетях

Тарасова назвала запрет россиянам публиковать флаг страны в соцсетях беспределом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила запрет российским спортсменам, выступающим на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, публиковать в соцсетях флаг страны. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Тарасова назвала ситуацию беспределом. Она заявила, что нужно отправить в Международную федерацию плавания официальное письмо за подписью наших олимпийских чемпионов разных лет.

Новость о запрете на публикацию российского флага появилась 13 июля. В Международной федерации плавания заявили, что, по условиям предоставления нейтрального статуса, россиянам запрещено связывать себя со страной даже в соцсетях. В частности, им нельзя публиковать эмодзи флагов и других национальных символов. Те же ограничения распространяются на белорусских спортсменов.

На мировом первенстве выступят около ста российских и белорусских атлетов. Все они участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.