В Кремле ответили Писториусу на заявления об «убийстве российских солдат»

Песков: Заявления Писториуса о готовности убивать российских солдат опасны

Заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат» в случае конфликта с НАТО крайне опасны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.

«Трудно поверить, что такое может заявить министр обороны Германии. Но, увы, это так. Германия снова становится опасной», — сказал представитель Кремля.

Ранее Писториус заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страны НАТО.

После этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что заявления главы Минобороны ФРГ говорят об очень слабой исторической памяти немецких министров. «Потомки нацистов очень быстро получат ответ от российских военных, в этом они могут не сомневаться. Вообще подобные заявления свидетельствуют об очень слабой исторической памяти немцев. Однако мы всегда готовы им напомнить историю», — отметил депутат.